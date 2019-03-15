  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
هجوم نيوزيلاندا

3 مصريين في قائمة المفقودين في هجوم نيوزيلندا

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. احتجاجات غير مسبوقة والشرطة تغلق الطرق

الأزهر

"الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"

محمد البرادعي

ماذا طلب البرادعي من الدول العربية بعد حادثة نيوزيلندا؟

هجوم نيوزيلاندا

مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية

الرئيس السيسي

أول تعليق للسيسى على حادث نيوزيلندا

مجزرة نيوزيلندا

التفاصيل الكاملة لمذبحة نيوزيلندا

صلاح

«صلاح» يوجه رسالة لأسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

السيناتور فريزر أنينغ

سيناتور أسترالي عن مجزرة نيوزيلندا: "المسلمون السبب"

الدكتور أحمد الطيب

الطيب: الزوج ليس حرًا فى الطلاق

"ناجي": مصر تعيش فترة من أزهى عصور حراسة المرمى

الرياضة

الكابتن أحمد ناجي
الكابتن أحمد ناجي

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

وفد من رجال الأعمال لمجلس التعاون الخليجي يشارك في منتدى مصر الاقتصادي

#

شاهد .. أول ظهور لـ"لطفي لبيب" بعد محنة المرض .. هل تأثر؟

#

آرسنال يطالب "النني" بالرحيل.. تعرف علي السبب

#

7600 متر من الأراضى غير المستغلة لإقامة محطات توليد كهرباء

الكابتن أحمد ناجى

مدرب حراس مرمى منتخب مصر

جدد الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، الثقة في قدرات وإمكانيات حراس مرمى مصر مؤكدًا أن المنتخب لا يعاني أي مشكلة في هذا المركز.

وصرح ناجي عبر برنامج "اللعيب": "حراسة مرمى مصر بخير، أؤكد دائما على إجادتهم في البطولات المجمعة، لقد ساهموا في وصولنا لنهائي كأس أمم إفريقيا وفي كأس العالم كانوا من أبرز اللاعبين في البطولة".

وأضاف: "لا أجد مصدرا للقلق، فالدوري المصري يضم 8 حراس مرمى قادرين على تمثيل منتخب مصر بكل أريحية".

وتابع: "مصر تعيش فترة من أزهى العصور في حراسة المرمى، لديهم إمكانيات عالية جدا ويؤدون مباريات بشكل جيد مثل أي حارس مرمى في العالم".

وأشار مدرب حراس المنتخب: "حراس المرمى في العالم لا يتم تقييمهم مثلما يحدث في مصر، فنحن نتعامل بالقطعة لمدة دقيقة أو 5 دقائق".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. هبوط 4 أندية إلى القسم الثالث
» "الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"
» الكاف: التاريخ يدعم الأهلي ضد شبيبة الساورة
» يونس مخيون: لا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بعد أحداث نيوزيلندا
» انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سوق ببنها
» أول تعليق من «جوارديولا» على قرعة دوري الأبطال
» سر الدخان الكثيف المتصاعد من محطة مصر
» مجددًا.. رونالدو يتفوق على ميسي
» موظف بشركة مياه يختلس 300 الف جنية
» أسطوانة غاز تنهي حياة عامل وابنته ببني سويف
» إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية