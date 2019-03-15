"ناجي": مصر تعيش فترة من أزهى عصور حراسة المرمى

15 مارس 2019 - 05:27 م

جدد الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، الثقة في قدرات وإمكانيات حراس مرمى مصر مؤكدًا أن المنتخب لا يعاني أي مشكلة في هذا المركز.

وصرح ناجي عبر برنامج "اللعيب": "حراسة مرمى مصر بخير، أؤكد دائما على إجادتهم في البطولات المجمعة، لقد ساهموا في وصولنا لنهائي كأس أمم إفريقيا وفي كأس العالم كانوا من أبرز اللاعبين في البطولة".

وأضاف: "لا أجد مصدرا للقلق، فالدوري المصري يضم 8 حراس مرمى قادرين على تمثيل منتخب مصر بكل أريحية".

وتابع: "مصر تعيش فترة من أزهى العصور في حراسة المرمى، لديهم إمكانيات عالية جدا ويؤدون مباريات بشكل جيد مثل أي حارس مرمى في العالم".

وأشار مدرب حراس المنتخب: "حراس المرمى في العالم لا يتم تقييمهم مثلما يحدث في مصر، فنحن نتعامل بالقطعة لمدة دقيقة أو 5 دقائق".