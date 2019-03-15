ضبط 4 أشخاص اختطفوا طفلاً لخلافات مالية مع والده

15 مارس 2019 - 05:29 م

ضبطت الأجهزة الأمنية في الأقصر 4 أشخاص من مرتكبي واقعة اختطاف طفل لوجود خلافات مالية بينهم ووالده.

كان مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر تلقى بلاغًا من "سيد.أ.م" 40 عامًا، تاجر، ومقيم بدائرة المركز، باتهامه "مساعد.م.ع" تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية باختطاف نجله "محمد" 4 سنوات، من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما، ومطالبته له بسداد 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي في الأقصر، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "مساعد.م.ي" 30 عاما، تاجر، و"محمد.ن.ع" 30 عاما، عاطل، و"عبدالوهاب.ع" 63 عامًا، مزارع، و"محمود.ع.ع" 29 عامًا، مزارع، "يونس.م.ي" 25 عامًا، عاطل.

وضبط المتهمون واعترفوا بارتكاب الواقعة وأعيد الطفل إلى أهله سالما، وتحرر محضر بالواقعة.