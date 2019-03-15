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موظف بشركة مياه يختلس 300 الف جنية

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات-مصطفى صابر

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قنا

الاموال العامة

شركة مياه

ضبط موظف

اختلاس 300 الف6 حنية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أمين خزانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لاختلاسه قرابة 300 ألف جنيه من عهدته والاستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، قيام «عبدالرؤوف.ع.ع»، 49 سنة، أمين خزانة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أبوتشت بقنا، باختلاس مبلغ 292 ألفا 367 جنيها و65 قرشاً من عهدته قيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين، والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لحساب الشركة بقنا، في غضون شهر فبراير 2019، ما أضر بأموال جهة عمله ما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه دون وجه حق.

وأكدت التحريات ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة لجرد أعمال المتهم، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد بسداد تلك المبالغ, وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.


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