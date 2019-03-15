زيدان: أتمنى تدريب هذا اللاعب

15 مارس 2019 - 05:38 م

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تحمسه للعمل مع مواطنه كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الواعد، خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان على هامش المؤتمر الصحفي لمباراته الأول مع ريال مدريد التي تجمعه غدًا أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ28للدوري الإسباني: "سأكون سعيدا إذا دربت كيليان مبابي، ولكن ليس باستطاعتي الضغط على أي شخص من أجل أي شئ".

أضاف زيزو: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبين، نحن نركز على مباراة الغد تحقيق الإنتصار سيكون شئ مهم، يجب أن ننهي الموسم بشكل جيد".