» سر الدخان الكثيف المتصاعد من محطة مصر

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متابعات-مصطفى صابر

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السكة الحديد

دخان

محطة مصر

نفت الهيئة القومية للسكة الحديد، نشوب حريق بأحد القطارات بمحطة مصر، مشيرة إلى أن ما حدث خروج دخنة من أحد الجرارات بالمحطة، وجرى التعامل معها، وانتظمت الحركة بالمحطة.

وقالت الهيئة، إن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضحت أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، وأن جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي، موضحة أنه لا يوجد أي تعطيل للرحلات على الوجهين القبلي والبحري.


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