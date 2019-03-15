مدرب مانشستر يونايتد يعلق على الصدام مع برشلونة

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مايك فيلان

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

أولي جنار سولشاير

علق مايك فيلان، مساعد المدير الفني النرويجي لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جنار سولشاير على الصدام مع برشلونة في دوري الأبطال.

صاحب الـ56 عامًا كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر "إذًا هو برشلونة. الكثير من الذكريات السعيدة. هيا نبدأ في العمل يا حُمر".

قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كانت قد أسفرت عن صدام قوي بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتعد هذه المباراة الأقوى في دور الـ 8 من المسابقة الأوروبية العريقة، بينما ستكون مهمة يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي أسهل نسبياً كونهم سيواجهون أياكس الهولندي، بورتو البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي على الترتيب.


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