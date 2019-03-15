» أول تعليق من «جوارديولا» على قرعة دوري الأبطال

15 مارس 2019 - 05:57 م

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على قرعة الاتحاد الأوروبي لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أوقعته في مواجهة توتنهام الإنجليزي، كما تحدث عن مباراة مانشستر يونايتد مع برشلونة الإسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سوانزي سيتي بكأس الاتحاد المقرر إقامتها غدًا السبت قال المدرب الإسباني تعقيبًا على مواجهة توتنهام: "كل فريق له نقاط قوة وضعف، نحن وتوتنهام نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، نلعب سويا في الكثير من المناسبات".

وأضاف: "أكن لهم كل التقدير والاحترام، أعلم جيدًا إمكانيات هذا الفريق".

وعن المواجهة القوية بين يونايتد وبرشلونة قال: "ستكون مباراة رائعة بين ناديين كبيرين، ستحظى تلك المواجهة بإثارة خاصة".