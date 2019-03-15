مصر تدين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.
وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، وداعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد البيان على وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.


هذا، ونوه البيان إلى متابعة وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا لتطورات هذا الحادث الأليم، فضلاً عن استمرار التواصُل مع السلطات النيوزيلندية المعنية في هذا الشأن.

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