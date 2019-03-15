مصر تدين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.