الاعتداء على فتاة ومحاولة سرقتها بالإكراه

15 مارس 2019 - 06:01 م

رصدت فرق المتابعة بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن شروع مجهول في سرقة متعلقات فتاة والتعدي عليها بالضرب بعتلة حديدية محدثاً إصابتها وفر هاربا.

وتشكل فريق بحث جنائي مشترك بين إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام وتوصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها "طالبة، 21 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ومصابة بجرح قطعي بالرأس"، وأن وراء ارتكاب الواقعة وائل . ن . ف، 32 سنة، لا يعمل، ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته عتلة حديدية المستخدمة في الواقعة، وكذا سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على متعلقاتها إلا أنها استغاثت بالمارة، فهرب خشية ضبطه.