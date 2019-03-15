احتفالية سودانية بتولي السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي

15 مارس 2019 - 06:02 م

شارك حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان في الاحتفالية التي أقامتها الطريقة الأحمدية الشناوية بالسودان بمقر الزاوية الأحمدية فى أم درمان للاحتفاء بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، وقد شارك بالحفل كافة رموز وقيادات الطرق الصوفية فى السودان.

وتناوب قادة الطرق الصوفية على إلقاء الكلمات والتي عبّروا فيها عن حبهم وتقديرهم للعلاقات مع مصر، والتي وفدت منها كافة الطرق الصوفية إلى السودان، ومكانة الأزهر الشريف وعلماؤه فى نفوس وعقول كافة المسلمين وليس في السودان فقط، وكذا تعلق أهل السودان وشعبها بحب آل البيت فى مصر وزيارة المشاهد والمشاركة باحتفالات الطرق الصوفية لإحياء ذكرى أولياء الله فى كافة المدن المصرية، وهو الحب الذي يتناقلوه من جيل إلى جيل.

وحرص السفير المصري خلال كلمته على التأكيد على أزلية وقوة العلاقة بين شعبي وادى النيل، وترحيب مصر بكافة المحبين من السودانيين على أرضها وخاصة من أبناء الطرق الصوفية السودانية مبرزا حرص أبناء الطرق الصوفية فى السودان على المشاركة في المناسبات الدينية الصوفية فى مصر، واستمرار هذه الرابطة الوثيقة، وهو ما ترحب به مصر وتدعمه بشتى السبل، مشيرا لوعد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بمنح أى عدد مطلوب من المنح الدراسية لإخوتنا فى السودان فى كافة التخصصات الدراسية.

واستعرض السفير مشاريع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدا على أن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، ومهنئا بإعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، ومتمنيا لها التوفيق والسداد بما يخدم مصالح الشعب السوداني.