  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
هجوم نيوزيلاندا

3 مصريين في قائمة المفقودين في هجوم نيوزيلندا

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. احتجاجات غير مسبوقة والشرطة تغلق الطرق

الأزهر

"الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"

محمد البرادعي

ماذا طلب البرادعي من الدول العربية بعد حادثة نيوزيلندا؟

هجوم نيوزيلاندا

مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية

الرئيس السيسي

أول تعليق للسيسى على حادث نيوزيلندا

مجزرة نيوزيلندا

التفاصيل الكاملة لمذبحة نيوزيلندا

صلاح

«صلاح» يوجه رسالة لأسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

السيناتور فريزر أنينغ

سيناتور أسترالي عن مجزرة نيوزيلندا: "المسلمون السبب"

الدكتور أحمد الطيب

الطيب: الزوج ليس حرًا فى الطلاق

احتفالية سودانية بتولي السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي

الحياة السياسية

حسام عيسى
حسام عيسى

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

تفاصيل لقاء السيسي برئيس البنك الأفريقي للتنمية

#

10 ملفات في اجتماع رئاسة «الاتحاد الإفريقي»

#

المفتي: مصر قادرة على تلبية احتياجات أفريقيا

#

«النواب» يهنئ «السيسي» بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي

شارك حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان في الاحتفالية التي أقامتها الطريقة الأحمدية الشناوية بالسودان بمقر الزاوية الأحمدية فى أم درمان للاحتفاء بتولى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، وقد شارك بالحفل كافة رموز وقيادات الطرق الصوفية فى السودان.

وتناوب قادة الطرق الصوفية على إلقاء الكلمات والتي عبّروا فيها عن حبهم وتقديرهم للعلاقات مع مصر، والتي وفدت منها كافة الطرق الصوفية إلى السودان، ومكانة الأزهر الشريف وعلماؤه فى نفوس وعقول كافة المسلمين وليس في السودان فقط، وكذا تعلق أهل السودان وشعبها بحب آل البيت فى مصر وزيارة المشاهد والمشاركة باحتفالات الطرق الصوفية لإحياء ذكرى أولياء الله فى كافة المدن المصرية، وهو الحب الذي يتناقلوه من جيل إلى جيل.

وحرص السفير المصري خلال كلمته على التأكيد على أزلية وقوة العلاقة بين شعبي وادى النيل، وترحيب مصر بكافة المحبين من السودانيين على أرضها وخاصة من أبناء الطرق الصوفية السودانية مبرزا حرص أبناء الطرق الصوفية فى السودان على المشاركة في المناسبات الدينية الصوفية فى مصر، واستمرار هذه الرابطة الوثيقة، وهو ما ترحب به مصر وتدعمه بشتى السبل، مشيرا لوعد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بمنح أى عدد مطلوب من المنح الدراسية لإخوتنا فى السودان فى كافة التخصصات الدراسية.

واستعرض السفير مشاريع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدا على أن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، ومهنئا بإعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، ومتمنيا لها التوفيق والسداد بما يخدم مصالح الشعب السوداني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. هبوط 4 أندية إلى القسم الثالث
» "الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"
» الكاف: التاريخ يدعم الأهلي ضد شبيبة الساورة
» يونس مخيون: لا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بعد أحداث نيوزيلندا
» انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سوق ببنها
» أول تعليق من «جوارديولا» على قرعة دوري الأبطال
» سر الدخان الكثيف المتصاعد من محطة مصر
» مجددًا.. رونالدو يتفوق على ميسي
» موظف بشركة مياه يختلس 300 الف جنية
» أسطوانة غاز تنهي حياة عامل وابنته ببني سويف
» إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية