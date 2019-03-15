» انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سوق ببنها

متابعات-مصطفى صابر
انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل سوق منطقة التمثال وسط مدينة بنها دون إصابات أو خسائر بشرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النقابة للتحقيق .
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من الأهالي يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز مع أحد الباعة بمنطقة سوق التمثال وسط مدينة بنها .
علي الفور تم الدفع بـ2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى مناطق السوق ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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