» انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سوق ببنها

15 مارس 2019 - 06:06 م

انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل سوق منطقة التمثال وسط مدينة بنها دون إصابات أو خسائر بشرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النقابة للتحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من الأهالي يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز مع أحد الباعة بمنطقة سوق التمثال وسط مدينة بنها .

علي الفور تم الدفع بـ2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى مناطق السوق ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق