داعية سلفي: هجمات نيوزيلندا لن تكون الأخيرة

15 مارس 2019 - 06:09 م

توقع سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، هجمات إرهابية جديدة على المسلمين في أوروبا خلال الفترات القادمة.

وقال حمودة في تصريحات خاصة لـ"المصريون": "إن الحادث الإرهابي في نيوزلندا ليس الأول ولا الأخير، وهو نتيجة طبيعية لحملات الشحن والتحريض ضد المسلمين في أوروبا، والعنصرية المتوغلة في نفوس كثير من الأوروبيين، والتي تغذيها الحكومات ضد الإسلام والمسلمين".

وأضاف: "وهذا يُوضح أن حضارتهم مادية فقط، وأنهم لا يملكون الرُقي ولا التسامح الإنساني في تعاملاتهم مع غيرهم من الأجناس".

واختتم: "والخطورة في تحريض الطبقة العليا من المجتمع مثل كثير من الوزراء ورؤساء الأحزاب والسياسيين والإعلاميين والأكاديميين وغيرهم ، ولم تفلح منظماتهم العالمية لحقوق الإنسان في أن تقنعهم بأن للشعوب الأخرى حقوقًا يجب مراعاتها".