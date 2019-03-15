تصريح غريب من «زيدان» عن «رونالدو»

15 مارس 2019 - 06:10 م

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن ما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة التي جمعت فريقه بأتلتيكو مدريد، لم يكن مفاجئة بالنسبة له.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "ما قدمه رونالدو ضد أتلتيكو مدريد؟ شعرت بالإعجاب لما قدمه، لكني لست مندهشا، كريستيانو لا يُفاجئني على الإطلاق، إنه رائع كما هو دائمًا".

وأكد المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الليجا.

ويحتل الميرنجي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة.