«صلاح» يوجه رسالة لأسر ضحايا هجوم نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 06:16 م

أعرب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن تعازيه لعائلات ضحايا حادث إطلاق النار على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.

وقال صلاح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار مروعة جاءت من نيوزيلندا هذا الصباح .. أتقدم بالتعازي لعائلات الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء هذا العمل الشرير".

وكان 49 شخصًا قد لقوا حتفهم، فيما أصيب 48 آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في ظهر اليوم، واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" أثناء أداء صلاة الجمعة. وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح السبت 16 مارس.