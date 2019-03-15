مصرع وإصابة شخصين في انفجار دانه بالبحيرة

15 مارس 2019 - 06:17 م

لقي شخص مصرعه، واصيب اخر اثر انفجار دانة من مخلفات الحرب العالمية بمخزن خردة بقرية بيبان بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة

اللواء جمال الرشيدي، مدير امن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بسماع دوي انفجار بقرية بيبان بدائرة المركز..وانتقل ضباط المباحث وخبراء المفرقعات والحماية المدينة، وتم فرض كردون امني حول منطقة البلاغ، وتبين وجود اثار لانفجار بمخزن خاص بالخردة

ونتج عنه مصرع مصطفي.ص.ح واصابة اخروكشفت المعاينة الاولية لخبراء المفرقعات ان السبب وراء الانفجار هو وجود دانة من مخلفات الحرب العالمية بمخزن الخردة ، وجاري تمشيط المخزن من وجود ثمة اي مخلفات اخري.

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.