هذه المحرمات الثلاثة عند جماعة الإخوان المسلمين

15 مارس 2019 - 06:21 م

عدد حسين مطاوع الداعية السلفي، 3 محرمات عند جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى إن الجماعة اتخذت منهجا مخالفا لما عليه عامة المسلمين.

وقال مطاوع في تصريحات خاصة إلى "المصريون": "اتخذت جماعة الإخوان لنفسها منهجا وطريقا مخالفا لما عليه عامة المسلمين، فوضعوا لأنفسهم بعض الأمور التي تعتبر عندهم من المحرمات والتي ألزموا بها أفرادهم وتعد من الثوابت عندهم".

وأضاف: "أول هذه المحرمات هي التفكير، فلا يجوز التفكير في الأوامر التي تأتيهم من المرشد".

وثاني المحرمات، بحسب مطاوع، هي الضمير حيث تنفيذ التعليمات الإرهابية من تخريب وتدمير وفوضى وقتل بلا ضمير.

أما الثالثة فهي التعبير،فيمنع على الفرد الإخواني التعبير بأي رأي يخالف الجماعة ويخالف توجهاتها وطريقتها.

وأضاف: "فكانت النتيجة لهذا كله: التبعية العمياء، وقال التلمساني المرشد الثالث للجماعة: كنت بين يدي البنّا كما يكون الميت بين يدي مغسله".

واختتم: "هذا باختصار شديد شيء مما عند هذه الجماعة والذي ينفذه أفرادها بكل دقة دون أدنى اعتراض منهم فنسأل الله العافية".