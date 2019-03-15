ضبط 54774 قرص وأدوية منتهية الصلاحية

15 مارس 2019 - 06:22 م

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، بالاشتراك مع الرقابة التجارية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، حملة تفتيشية ورقابية مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 54774 قرصا وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات متنوعة منها مستحضرات دوائية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وبدون فواتير، ومستحضرات عشبية في مكان غير مرخص، وأدوية بشرية وألبان أطفال منتهية الصلاحية وبدون فواتير داخل مخزن أدوية بدون ترخيص بمدينة الزقازيق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من أبناء المحافظة.