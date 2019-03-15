وكيل النواب: لابد من عقد مؤتمر دولي لنفي ربط الإرهاب بالإسلام

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أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم في نيوزيلندا والذي استهدف مسجدين وأسفر عن استشهاد العشرات من المسلمين.

وأكد وهدان، في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أن الإرهاب لا دين له فلقد أصبح فكر وليس مقتصر علي دين ولابد العالم يلتف حول محاربه هذه الظاهرة.

وأوضح وهدان، أنه لابد من عمل مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وبأنه ليس مرتبط بالدين الإسلامي كما تشيع المثير من وسائل الإعلام الغربية والتي تسببت في تنامي الكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب في العالم كله.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت من اوئل  الدول التي لها  موقف ثابت ومناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.

كما أعرب  عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.


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