أول تعليق للسيسى على حادث نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 06:26 م

علق الرئيس عبدالفتاح السيسى على الحادث الإرهابي، الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا، متوجهًا بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس يدين بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب.

وأضاف أن الحادث هز ضمير الإنسانية بأسرها، ووضعها أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.