سقوط 3 متهمين قبل ترويجهم لكميات من البانجو والحشيش

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متابعات-مصطفى صابر

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ضبط 3 متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كل من المتهم "على.س.م" 33 عامًا عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ح.ف"21 عامًا عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ع" 24 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 750 جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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