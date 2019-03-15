«النور»: هذا هو سبب الهجوم الإرهابي على المسلمين بنيوزلندا

15 مارس 2019 - 06:34 م

استنكر حزب النور، الهجوم الإرهابي الإجرامي، الذي استهدف المصلين في مسجدين بنيوزلندا، على يد أحد المتطرفين المسيحيين والذى راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب النور، في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن هذا الحادث البشع إنما هو نتيجة لحملات التحريض المستمرة ضد المسلمين وتشويه صورة الإسلام، ويدل هذا الحادث على تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب نتيجة لهذه الحملات المستمرة المتعمدة من قبل ساسة ومفكرين وإعلاميين غربيين.

وأكد حزب النور، إن الاعتداء علي مواطنين مسالمين آمنين عزل وهو يؤدون شعيرة من شعائر دينهم في دار عبادة، يمثل قمة الإجرام والوحشية والعنصرية والهمجية والتطرف في أبشع صوره، ويتصادم مع كل معاني الحرية والإنسانية التي يتغنى بها الغرب.

وطالب حزب النور، حكومات البلاد الإسلامية والمنظمات الإسلامية التحرك لوقف حملات التحريض ضد المسلمين وتشويه الإسلام في الغرب، كما يدعو الحزب إلى نشر روح التسامح والتعايش.

وتابع حزب النور، نرفض أي اعتداء على إنسان مسالم آمن وإزهاق الأرواح وسفك الدماء بغير حق، سائلاً الله أن يتقبل القتلى في الشهداء، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يشفي المصابين.