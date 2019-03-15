أول تعليق من البرلمان على حادث نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 06:36 م

أدان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي قام به أحد الأشخاص ضد المصلين الأبرياء داخل «مسجد النور» في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، واصفًا إياه بالمجزرة التي تدق ناقوس الخطر أمام الأوروبيين بخطورة ظاهرة الإرهاب الأسود.

وقال حسب الله، في بيان أصدره اليوم، أن المسلح حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية ويدعى برنتون تارانت، دخل إلى المسجد يحمل سلاحا آليا، وأخذ يطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك من دون أي مقاومة وبعد 3 دقائق متواصلة من إطلاق النار على المصلين داخل المسجد، خرج المسلح لإعادة تلقيم سلاحه بالذخيرة التي كانت في سيارته خارج المسجد، قبل أن يعود للمسجد ثانية ويواصل إطلاق النار مما نتج عن مقتل 49 وإصابة 50 شخصا.

وقال إن هذا الحادث أكد للعالم كله أنه يجب الإسراع في الأخذ برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ العالم كله من خطر ظاهرة الإرهاب التي باتت تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين خاصة أنه لا توجد دولة في العالم كله بمنأى عن الإرهاب، متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته وان يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابي.