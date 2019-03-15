» يونس مخيون: لا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بعد أحداث نيوزيلندا

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أدان المهندس جلال مرة، نائب رئيس حزب النور، الجريمة الإرهابية، التي وقعت صباح اليوم الجمعة، واستهدفت مسجدا جنوب نيوزيلندا.

وقال "مرة": "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره مفعمة بالأسى والحزن تلقيت وشاهدت مقتل مسلمي مسجد نيوزيلندا، والذي يعبر عن جبال الحقد والحسد الذي يملأ قلوب أمثال هؤلاء، لهؤلاء المسالمين المصلين الموحدين الغرباء".

وتابع نائب رئيس النور: "ولا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بأي صورة ولا حتى إدانة شكلية، لأن المجرم لا يحمل هوية الإسلام"، متابعًا: فهذه الأحداث الإجرامية الإرهابية تظهر للعالم إن أراد أن يسمع ويرى أن صناعتكم ردت إليكم في دياركم.


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