على العالم مساندة السيسي في حربه على الإرهاب بعد حادث كرايست تشيرش

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أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد العبارات الهجوم المسلح الإرهابي علي مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

ونعي الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذي طال المُصليين والساجدين في دور العبادة؛ معربًا عن تعازي المصريين الأحرار إلي نيوزيلندا قيادة حاكمه وسياسية وكافة أبناء الشعب فى المُصاب الأليم.

وقال رئيس الحزب، في بيان صحفي، إن حادث استهداف المسجدين مفزغ للغاية ويعُد تكرار لسلسال الدم من أبرياء على يد غوغاء المتطرفين وأتباعهم في البلدان؛ مما يستلزم تضافر القوى الدولية ومساندة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في حربنا الشرسة على الإرهاب بهدف إجتزاز قوى الشر من العالم.

وأضاف، أن العناصر الإرهابية تجردت من كل معالم الإنسانية السامية وباتوا بلا قلوب يستهدفون مُصليين المساجد والكنائس ويقصفون الأخضر واليأبس بهدف زعزعة الدول والبلدان لأغراض دنيئة وأموال مشبوهة لدويلات خسيسة تدفع بسخاء.


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