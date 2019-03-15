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إحباط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر بمطار القاهرة

قضايا وحوادث

ضبط اقراص مخدرة بحوزة راكب مصرى بمطار القاهرة
ضبط اقراص مخدرة بحوزة راكب مصرى بمطار القاهرة

متابعات-مصطفى صابر

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مطار القاهرة

اقراص مخدرة

إحباط تهريب

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة على كل المنافذ.

وجاء في الواقعة أنه بتمرير حقائب أحد الركاب يدعى علي .أ.م "سائق بالخارج"، مقيم بمحافظة المنيا، على جهاز كشف الحقائب اشتبهت الأجهزة الأمنية بوجود أجسام معتمة بداخل إحدى حقائبه، وبتفتيش الحقائب عثر بداخلها على بعض المأكولات المجمدة "طيور" وبداخلها "1950 ألف وتسعمائة وخمسون قرص لعقار الترامادول المخدر، 8.400 ثمانية آلاف وأربعمائة قرص لعقار الكبتاجون المخدر".

وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر باستلامه المأكولات المضبوطة من أحد جيرانه، وذلك لتوصيلها لشقيقه الموجود بذات الدولة المتجه إليها، وأنكر علمه بوجود العقاقير المخدرة بداخلها.


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