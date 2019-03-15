» الكاف: التاريخ يدعم الأهلي ضد شبيبة الساورة

15 مارس 2019 - 06:47 م

ألقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع الناديين الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري المحدد لها غدًا السبت بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا ويدخل مباراة شبيبة الساورة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" لبلوغ الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

وأضاف أن الأهلي بات مطالبًا بتحقيق الفوز على شبيبة الساورة لمواصلة المشوار الأفريقي، بعدما تذوق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، وسط ظروف صعبة يمر بها الفريق الأحمر في ظل إصابة حارسيه شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

وتابع "ما يمنح لاسارتي وجماهير الأهلي الكبيرة بعض الارتياح هو سجل الفريق بملعبه أمام الأندية الجزائرية في مسابقات الكاف، في تسع مباريات سابقة أمام أندية من الجارة الجزائر، حقق الأهلي سبعة انتصارات وتعادلين فقط، آخر مواجهة كانت في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي، حين خرج الأهلي منتصرًا 2-0 على وفاق سطيف بالقاهرة في طريقه للنهائي".

شبيبة الساورة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الأهلي وفيتا كلوب، بينما يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.