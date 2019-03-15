حزب الوسط : حادث نيوزيلندا الإرهابي سببه الشحن ضد المهاجرين المسلمين

15 مارس 2019 - 06:49 م

استنكر حزب الوسط ، الأحداث الإرهابية التي شهدتها نيوزيلندا اليوم الجمعة والتي نتجت عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المهندس أبو العلا ماضي ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"وقعت اليوم الجمعة مذبحة حقيرة في مسجدين بنيوزيلاندا، أثناء صلاة الجمعة من إرهابيين غربيين، وسقط حتى الآن 49 قتيلًا وأكثر من 40 مصابًا منهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأضاف :"هو حادث يُعبر عن حجم الشحن الحاقد وغير المسبوق في دوائر المتطرفين الغربيين في بلاد الغرب جميعًا ضد المهاجرين المسلمين، ويُؤكد أنَّ الإرهاب والتطرف لا دين له.

واختتم :"معيارنا على ردود الأفعال هو ليس فقط التعبير عن الحزن والصدمة؛ ولكن معيارنا الأساسي هو من سيصف هذا الحادث بالإرهابي ومن سيمتنع عن استخدام هذا الوصف لنعلم إن كان يكيل بمكيال واحد أم بمكيالين".