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مدرب الإسماعيلي: الإصابات سبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

البلجيكي سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى
البلجيكي سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى

حسن علام- متابعات

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الإسماعيلي

الخبرات

أرجع البلجيكي سيدومير يانيفسكى المدير الفني للإسماعيلي سبب خروج فريقه من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، إلى نقص الخبرات و تعدد الإصابات التي أثرت على مستوى الفريق.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الأفريقي التونسي غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال يانيفسكى في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : "سنقدم أفضل ما لدينا خلال تلك المباراة الصعبة ، نمتلك لاعبين موهوبين وعلى قدر كبير من الكفاءة لكنهم صغار السن".

وأضاف:" مشكلة الفريق تتمثل في نقص الخبرات، والتي ساهمت بشكل مباشر في توديع منافسات البطولة ، بدليل أننا كنا الأفضل في مباراتي شباب قسنطينة ومازيمبى لكننا للأسف لم نفز".

وأوضح:" صعوبة المباراة تكمن في مواجهة فريق يتطلع فقط للانتصار ، في رأيي أنها فرصة جيدة لمتابعة مستوى بعض اللاعبين الذين سيعوضون الغيابات التي نعانى منها باستمرار في الفترة الأخيرة.


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