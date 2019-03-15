الكنيسة عن حادث نيوزيلندا: إرهاب غادر ونصلي للشهداء

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الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

وكالات

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الكنيسة

نيوزيلندا

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين صباح اليوم بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب نيوزيلندا وأزهق عشرات من أرواح المصلين.

وقالت الكنيسة في بيانها إنها ترفض بشدة كل أشكال العنف ضد أي إنسان أيَّا كان معتقده أو جنسه أو جنسيته.

وتابعت: نصلي إلى الله أن يمنح عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الذين سُفِكَت دماؤهم وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، ويعطي طمأنينة للذين رَوَّعَهم هذا الحادث الأليم.

وأكملت: "نصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية لكي يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة، وليبسط الرب بيده العزيزة مظلة السلام والطمأنينة على العالم أجمع، فهو ضابط الكل القادر على كل شيء".


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