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مصادرة 3.6 طن لحوم فاسدة داخل مصنع

قضايا وحوادث

لحوم
ارشيفية

متابعات-مصطفى صابر

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مباحث التموين

لحوم فاسدة

الإسكندرية

صادرت مباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة 3.6 طن لحوم "أحشاء داخلية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بالإسكندرية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين، مفادها قيام مالك مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم من مرتجعات المصانع والثلاجات المحال العامة.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المصنع المتحرى عنه وأمكن ضبط مالكه وكمية قدرها 3.675 طن "أحشاء داخلية"غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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