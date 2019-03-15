ماذا طلب البرادعي من الدول العربية بعد حادثة نيوزيلندا؟

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أدان الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الحادث الإرهابي الغاشم في نيوزيلندا والذي استهدف مسجدين وأسفر عن استشهاد العشرات من المسلمين.

وكتب البرادعي عبر صفحته الشخصية عبر "تويتر"، "ماذا ننتظر بعد أن استمر تقاعسنا في الماضي القريب عن الرد بقوة وحزم على كل من يشيطننا في الغرب والشرق، ويتعامل معنا كبشر من الدرجة الثانية".

وأضاف: "بل وأصبحنا نحن نُسوق بأنفسنا أننا فصيل مختلف من البشر  درس قاسي لعلنا نفيق  نيوزيلاندا".

وتابع: "أدعو الدول العربية والإسلامية لإعلان الحداد على ضحايا الإرهاب فى نيوزيلاندا، قد تكون رسالة لباقي العالم أننا نثمن قدسية الحياة مثل غيرنا وأننا نرفض الحملات المقيتة الممنهجة لشيطنة المسلمين، هل نستطيع أن توحد على هذا المطلب المتواضع!".


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