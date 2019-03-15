مدير محطة وقود يستولى على 6.2 مليون لتر مواد بترولية

15 مارس 2019 - 07:10 م

ضبطت مباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة مدير محطة وقود استولى على 6.2 مليون لتر مواد بترولية في المنيا.

وكانت معلومات وردت لمباحث التموين، أكدتها التحريات استيلاء المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة سمالوط (بمحافظة المنيا)- متوقفة عن العمل من تاريخ 31 /5 /2018- على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل المحطة المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول وكمية قدرها (6.275.000 مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألف لتر سولار)، وفقًا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للبترول بشأن مسحوبات المحطة والسعة التخزينية لها خلال شهر أبريل ومايو 2018 ببيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.