3 مصريين في قائمة المفقودين في هجوم نيوزيلندا

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أعلن الصليب الأحمر النيوزيلندي، قائمة المفقودين بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين اليوم الجمعة، ومن بينهم ثلاثة مصريين.

ونشر الصليب الأحمر رابطا خاصا للاطمئنان على المفقودين، وضمت القائمة 3 مصريين وهم أشرف مرسي، وإبراهيم سيد محمد، 44 سنة، وأسامة أبوكويك، 37 عاما.

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما إرهابيا، أُطلق خلال النار على رواد مسجدين، الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود، خلَّف 49 شهيدا، ونحو 48 مصابا.


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