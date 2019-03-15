» "صيدلي" يقود تشكيلًا لـ"غش الامتحانات".. ماذا يفعلون؟

15 مارس 2019 - 07:42 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن عصابة مكونة من 7 أفراد يقودها صيدلي لترويج منتجات محظور تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتبين من التحقيقات أن المتهمين يروجون عددا كبيرا من سماعات بلوتوث صغيرة الحجم تستخدم في "غش الامتحانات"، وقررت النيابة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

وتمكنت المباحث من رصد نشاطهم وألقي القبض عليهم من جانب مباحث الاتصالات عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 77 هاتفًا محمولاً مموه على شكل فيزا كارت وسماعات بلوتوث صغيرة الحجم خاصة بها "تستخدم في عمليات الغش بالامتحانات"، و43 كاميرا مموهة على شكل "قلم، ساعة يد، ريموت سيارة، ولاعة، حافظة نقود أزرار، دبوس رابطة عنقو نظارة ،USB "، و78 جهاز تنصت، و3 أجهزة لاسلكية، وجهاز تشويش، و4 "رادع شخصي"، وجهاز كشف عن المعادن، وصاعق كهربائي.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن تشكيلاً عصابيًا من سبعة أشخاص، يروجون أجهزة محظورة بينها "هواتف مموهة تستخدم في عمليات الغش بالامتحانات - أجهزة تنصت - كاميرات مموهة"، خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهم "محمود. م. م" صيدلي ومقيم بكفرالشيخ، و"محمد.و.م" شريك بمصنع ألبان ومقيم بالقاهرة، و"ناصر.م.ع" مستورد كاميرات مراقبة ومقيم بالقاهرة، و"أحمد.م.أ" فني صيانة ومقيم بالقاهرة،و"أحمد. ع. أ" مساعد مصور ومقيم بالقاهرة،و"محمد.ا.ع" بائع ومقيم بالجيزة، و"هشام. ح. ع" ومقيم بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم في مجال تهريب وترويج الأجهزة المضبوطة، حيث يتولى الأول إدارة ذلك النشاط غير المشروع وشراء الأجهزة التي يتم ترويجها من خارج البلاد بمعرفة المتهمين "الثاني والثالث" وتهريبها للبلاد بطرق غير مشروعة من خلال الشركة الخاصة بالمتهم الأخير.

ومن جانبه قالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, أنه بلا شك نرفض كل وسائل والأساليب المستحدثة في الغش, ألا أن ما قام به الصيدلي بتزعمه عصابة تروج للغش يعتبر حالة فردية.

وأضافت نصر في تصريح لـ"المصريون" أن المستوي التعليمي للصيدلي لا يتماشي مع الفعل الإجرامي الذي قام, ولكنه من المؤكد أن احتياجه للمال جعله يقوم بترويج تلك السماعات التي تستخدم في الغش.

ولفتت عضو لجنة التعليم، إلي أن لابد من أن يعاقب علي أن تكون العقوبة مغلظة لان مثل هذا الأمور تمثل خطر ويشجع علي التسريب والغش بين الطلاب بمختلف المراحل.

وأشارت نصر إلي أن, هناك اتفاق بين وزارة التعليم والاتصالات, لكونها متخصصة ولديها إمكانيات علي التغلب في مثل هذه الأمور, مطالبة بمنع دخول الطالب بأي أجهزة سواء كانت هواتف, أو أي شيء يساعد علي الغش, مع تقديم الوعي من قبل الملاحظين للطلاب.

وأوضحت نصر، أن هناك عقوبات يعاقب بها الطالب الذي يضبط بالغش, كل هذا علي حسب حالة الضبط, مثل الحرمان عامان, وهناك من يحرم من امتحان الترم, أو حرمان من المادة, مطالبة بتطبيق اللوائح علي كل من تسول له نفسه مساعدة الطالب في الغش.