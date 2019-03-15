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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 8 مسؤولين روس

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خالد الشرقاوي - وكالات

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روسيا

الاتحاد الأوروبي

عقوبات

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات ضد 8 مسؤولين روس، لـ"دورهم في زيادة التوتر بمضيق كيرتش وبحر آزوف، من خلال انتهاك القانون الدولي".

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أن العقوبات تشمل حظر سفر وتجميد ممتلكات تعود للمسؤولين الروس، وستكون العقوبات سارية حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وإجمالا، تضم لائحة العقوبات الأوروبية بحق روسيا 170 شخصا و44 مؤسسة.

ولأول مرة، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على روسيا، في 2014، على خلفية ضمها مدينة "سيفاستوبول" و"جمهورية شبه جزيرة القرم" الأوكرانيتين، بشكل غير قانوني.

ونهاية 2018، احتجز خفر السواحل الروسي، ثلاث سفن حربية أوكرانية وطواقمها المؤلفة من 24 عسكرياً، في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.

وقبل أيام، قررت محكمة روسية تمديد اعتقال الجنود الـ24 حتى أبريل المقبل.


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