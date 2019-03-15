تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات لإنشاء هوَّاية

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الإدارة العامة للمرور

المترو

اغلاق شارع جامعة الدول العربية

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة إجراء تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية، لمدة ثلاث سنوات لإنشاء هوَّاية محطة مترو الأنفاق.

وأفاد مصدر أمني، بمناسبة أعمال إنشاء هوَّاية محطة مترو أنفاق بشارع جامعة الدول العربية، والتي تستلزم غلقا جزئيا لشارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف، بطول (250) مترًا وعرض (15) مترا متغير الأبعاد، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من يوم الجمعة الموافق 15/3/2019.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.


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