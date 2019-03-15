لسبب غريب.. أتليتكو مدريد يتقدم بشكوى ضد "رونالدو"

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حسن علام- متابعات

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الاتحاد الأوروبي

كريستيانو رونالدو

نادي أتليتكو مدريد

يستعد نادي أتليتكو مدريد، تقديم شكوى للاتحاد الأوروبي ضد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي؛ بسبب احتفاله بالهدف الثالث خلال المباراة التي جمعت الفريقين بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حسب ما كشفه موقع موندو ديبورتيفو.

واحتفل رونالدو بهدفه الثالث في شباك أتليتكو مدريد بطريقة يراها مسئولوا الروخو بلانكوس قلة احترام للنادي الإسباني.

وكان دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد قد احتفل بطريقة غير لائقة بهدف فريقه الثاني في شباك يوفنتوس، وتمت معاقبته بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار.


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