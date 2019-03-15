إعدام 185 كيلو مواد غذائية فاسدة برأس سدر

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ضبط أغذية مجهولة المصدر بالإسكندرية
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متابعات-مصطفى صابر

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اعدام مواد غذائية فاسدة

تابعت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، حملاتها المكثفة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من صلاحيتها وتقديم أغذية صحية للمواطنين.

وقال الدكتور أيمن الشناوي مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، إنه تم شن حملة بمدينة رأس سدر، وأسفرت عن ضبط وإعدام 185 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، موضحا أنه جرى ضبط 110 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وأغذية مجهولة المصدر صحية وإعدام 75 كيلو أغذية وأوعية غير صالحة للاستخدام.

كما تم تحرير عدد 9 محاضر نظافة عامة و5 محاضر لعدم حمل شهادة صحي.

وأشار إلى أن الحملة مرت على 13 منشأة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين.


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