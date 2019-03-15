نقاش حاد بين "إبراهيم عيسى وساويرس" بسبب أبوتريكة

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اعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني أعظم لاعب مصري في التاريخ، مقارنة بالكابتن محمد أبو تريكة الذي كان يلعب في نادي الترسانة في سن صلاح بحسب تعبيره.

وكتب عيسى عبر "تويتر":"محمد صلاح هو أعظم لاعب مصري في التاريخ بكل المعايير والألقاب والانجازات، وبالمناسبة محمد صلاح 26عاما وفي مثل هذا السن كان ابوتريكة  لايزال لاعبًا في الترسانة !".

فيما رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على عيسى قائلا ً: "ونقارن ليه .. الاتنين أبطال مصريين رفعوا رأسنا و على خلق عظيم" .


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