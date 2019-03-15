» أندية أوروبية تهدد بمقاطعة نسخة جديدة لكأس العالم للأندية

15 مارس 2019 - 08:01 م

قامت أندية أوروبية كبرى، بإبلاغ الإتحاد الدولي لكرة القدم بأنها ستقاطع النسخة المعدلة المقترحة من كأس العالم للأندية المقرر عقدها عام 2021 بسبب مخاوف من ازدحام المباريات.

وأكدت شبكة «بي بي سي» الإنجليزية، أن رابطة الأندية الأوروبية (ECA ) ترى إن أي مسابقات جديدة يبجب أن تبدأ بعد عام 2024، ولن يشارك أي فريق قبل هذا الموعد.

وقال بيان الـECA : "إننا نعارض بشدة أي موافقة محتملة على تعديل كأس العالم للأندية، لن تشارك أي أندية تابعة لنا في هذه البطولة".

ويقام كأس العالم للأندية حاليًا كل شهر ديسمبر ويضم سبعة فرق من ست قارات، بينما يتوقع أن تضم النسخة المعدله 24 فريقًا بما في ذلك ثمانية من أوروبا على أن تقام في الفترة من يونيو إلى يوليو.