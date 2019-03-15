أزمة نفسية تجبر ربة منزل علي الانتحار

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انتحار ربة منزل

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة, نتيجة تناولها مادة سامة بقرية مستناد بشبراخيت.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول (صباح.ع.أ - 57 سنة) ربة منزل ومقيمه قرية مستناد دائرة المركز مصابه إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره (وجود زرقه بالأطراف والشفتين، واتساع بحدقة العين)، وسبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد أباظة رئيس المباحث، وبسؤال شقيقها (حنفى - 53 سنة) حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحيه، قرر بتناول شقيقته المذكوره قرص لمبيد حشري (خاص بحفظ الغلال)؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، حيث إنها كانت تعانى من مرض نفسي وتعالج منه منذ فترة، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة أهليتها.


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