بالصور.. السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح

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السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح
السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح

خالد الشرقاوي - متابعات

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حريق

قطار

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بإحدى عربات القطار رقم 2155 التابع لهيئة سكك حديد مصر، بمنطقة عايدة بشارع أحمد حلمي، وتم فصل العربة حتي لا يتأثر باقي القطار بالحريق.

حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء، وسيارة للإسعاف، وتمت السيطرة دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وقال أحد شهود العيان: "القطار كان ماشي عادي وفيه نار طالعة من الشبابيك لعربية واحده"، مشيرا إلي أن القطار توقف وقاموا بفصل العربة حتى لا تنشب النار بالعربات الأخرى.

وأكد آخر أن سيارات الإطفاء وصلت فور توقف القطار وقاموا بالتعامل وإخماد النار.






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