مصرع وإصابة 8 أشخاص بتصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى

15 مارس 2019 - 08:04 م

لقى 3 أشخاص مصرعهم كما أصيب 5 آخرون "بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور"إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتي أجرة ميكروباص، وملاكي بطريق رشيد الإسكندرية الدولى الساحلى عند مدخل 45 بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص، وملاكي بطريق رشيد /الاسكندرية الدولى وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث عند حوض 6 بالقرب من مدخل 45 أسفر مبدئيًا عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين "بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور".

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.