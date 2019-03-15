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الأهلي يرتدي «الزي التقليدي» أمام الساورة الجزائري

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حسن علام- متابعات

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الاهلى

الزي التقليدي

الجوارب الحمراء

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري والذي عقد اليوم الجمعة ، عن ارتداء الأهلي زيّه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر و الشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطقم الأسود بالكامل.

هذا ومن المقرر أن يرتدي الفريق الجزائري الزي الأصفر والجوارب الخضراء والطاقم الأزرق بالكامل للحارس، على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

وحضر الاجتماع وفد الأهلي المكون من سيد الحفيظ مدير الكرة، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، بالإضافة إلى مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري، بالإضافة إلى طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، في حضور مسئولي مديرية أمن الإسكندرية.


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