» وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"

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الحشد الشعبي

السعودية

فالح الفياض

استقبل رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، وزير سعودي، أمس الخميس، وبحثا مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صدر عن مكتب الفياض، مساء أمس الخميس، أن "رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض التقى وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة سابقا لدى بغداد، ثامر السبهان، وبحثا تعزيز العلاقات السعودية العراقية في جميع المجالات والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب".

وشغل السبهان منصب السفير السعودي لدى بغداد، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتعيينه في منصب وزير دولة لشؤون الخليج على خلفية استدعائه من قبل وزارة الخارجية العراقية وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحاته بشأن الحشد الشعبي.

واعتبرت الخارجية العراقية تصريحات السبهان وقتها "تدخلا في الشأن الداخلي العراقي، وخروجا عن لباقات التمثيل الدبلوماسي، وإدلاء بمعلومات مغلوطة، وتجاوزا غير مسموح به في الأعراف الدبلوماسية".

وقال السبهان آنذاك في حديث مع وكالة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مشاركة مقاتلين مدعومين من إيران في قتال تنظيم داعش يفاقم التوترات الطائفية في العراق"، وذلك في إشارة إلى الحشد الشعبي العراقي.


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