جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس لطالبات المدن الجامعية

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حسن علام- متابعات

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جامعة القاهرة

طالبات المدن الجامعية

تنظم جامعة القاهرة، معرضًا للملابس، لطالبات المدن الجامعية، بأسعار رمزية، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

يأتي ذلك انطلاقًا من إستراتيجية جامعة القاهرة في رعاية طلابها، وفِي إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يأتي المعرض برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، و الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب.

وأشارت الدكتورة مي حامد المشرف العام على الأنشطة في المدن الجامعية، أنه تم إختيار شعار للمعرض"بكره أحلى"، لتشجيع الطالبات على الإقبال على المعرض، وتخفيف الأعباء المادية على الطالبات وأولياء الأمور.

ويقام المعرض يوم الإثنين 18 مارس الجاري، ولمدة يومين بمدينة الطالبات بميدان الجيزة.


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