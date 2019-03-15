"مكافحة الإدمان": نسبة تعاطي المخدرات في مصر تصل لـ 10%

15 مارس 2019 - 08:24 م

قال الدكتور هشام جمعة أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إنه وفقًا للإحصائيات التي يمتلكها الصندوق، فإن نسبة متعاطي المخدرات في مصر تصل إلى 10%، فيما تصل نسبة المدمنين إلى 2%.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أن عمل الصندوق بدأ منذ 3 سنوات، حيث شرع في إجراء تحاليل المخدرات على السائقين والموظفين في القطاعات المختلفة.

وأشار، إلى أنه في بدء الحملة من قبل الصندوق، كان نسبة المتعاطين من السائقين الذين خضعوا للتحليل وصلت إلى 24%، فيما انخفضت بعد ذلك إلى 12%.