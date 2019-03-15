  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
مذبحة نيوزيلندا ‎

كان يحلم بقتل «أردوغان».. ماذا تعرف عن منفذ مجزرة نيوزيلندا؟

الاخوان المسلمين

مقترح.. تأسيس تنظيم شعبي يواجه الإخوان

السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح

بالصور.. السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح

مجزرة نيوزيلندا

بعد وفاة "سعودي".. ارتفاع ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 50 شهيدًا

هجوم نيوزيلاندا

3 مصريين في قائمة المفقودين في هجوم نيوزيلندا

كأس العالم للأندية

رسميًا.. زيادة فرق كأس العالم للأندية لـ24 فريقًا

هجوم نيوزيلاندا

مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. احتجاجات غير مسبوقة والشرطة تغلق الطرق

محمد البرادعي

ماذا طلب البرادعي من الدول العربية بعد حادثة نيوزيلندا؟

الأزهر

"الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"

وزير الأوقاف: حادث نيوزلندا دليل الشذوذ الفكري للإرهابيين

الحياة السياسية

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الجندي": وزير الأوقاف من أفضل الوزراء في التاريخ

#

مفاجأة عن المادة المستخدمة بتفجير الدرب الأحمر

#

فيلا تابعة لـ«الأوقاف» سعرها 600 مليون جنيه وتؤجر بـ8 جنيهات

#

3 وزراء يفتتحون «موفر المياه» بالمساجد

وزير الأوقاف

الحادث الإرهابي

الدكتور محمد مختار جمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين الآمنين بمسجدين من مساجد نيوزلندا، اليوم الجمعة، دليل على الشذوذ والانحراف الفكري للإرهابيين .

وقال  جمعة ، إن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين الآمنين بمسجدين من مساجد نيوزلندا،  اليوم الجمعة، لأكبر دليل على الشذوذ والانحراف الفكري للإرهابيين وعناصر الشر والضلال ، مضيفا  فى بيان صحفى ، أن هذا العمل يعد دليلا قاطعا على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن محاولات ربط الإرهاب بالإسلام ظلم عظيم وجناية على الإسلام والمسلمين، ولا يريد عاقل واحد أن يدخل العالم في صراع الاستهداف والاستهداف المضاد وتغذية عناصر العنف والكراهية.

وأضاف وزير الأوقاف ، آن الأوان لمواجهة حقيقية وجادة للإرهاب ومن يصنعه ومن يدعمه ومن يموله ومن يحميه ويحمي الجماعات الإرهابية ، ويحتضن أبواقها الإعلامية التي تدعو ليل نهار إلى الفساد والإفساد واستهداف وترويع الآمنين ، قبل فوات الأوان وتفاقم الموجات الإرهابية التي تشكل خطرا داهما على أمن وسلام البشرية جمعاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"
» "صيدلي" يقود تشكيلًا لـ"غش الامتحانات".. ماذا يفعلون؟
» أندية أوروبية تهدد بمقاطعة نسخة جديدة لكأس العالم للأندية
» الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 8 مسؤولين روس
» رسميًا.. هبوط 4 أندية إلى القسم الثالث
» "الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"
» الكاف: التاريخ يدعم الأهلي ضد شبيبة الساورة
» يونس مخيون: لا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بعد أحداث نيوزيلندا
» انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل سوق ببنها
» أول تعليق من «جوارديولا» على قرعة دوري الأبطال
» سر الدخان الكثيف المتصاعد من محطة مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية