مقترح.. تأسيس تنظيم شعبي يواجه الإخوان

15 مارس 2019 - 08:41 م

طالب طارق البشبيشي، القيادي الإخواني السابق، بتأسيس تنظيم شعبي وطني لاينتمي للسياسة مهمته مقاومة الجماعة.

وقال "البشبيشي"، في تصريحات خاصة: "الشعب المصري غير مؤدلج، كان يجب إن يكون هناك تنظيم شعبى مؤدلج وطنى و ليس سياسي، مهمته مقاومة تنظيم الاخوان وحماية الشعب المصرى من هذا الوباء الخطير".

وأضاف: "تركت 30 يونيو ظهر الشعب مكشوفاً لتنظيم خبيث تموله دول و أجهزة مخابرات عتيدة معادية لمصر، كان يجب أن تحمى الثورة نفسها من عدوها اللدود الذي خرج الملايين من أجل تحرير الوطن منه، كل ما يشتكى منه الرئيس الآن و في اعتقادي ناتج عن غياب هذا التنظيم الثوري المدرب جيداً".