انفراد.. تطورات جديدة بشأن سفر والدة "أبوتريكة" لقطر

15 مارس 2019 - 09:48 م

كشفت مصادر مطلعة سفر والدة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، إلى دولة قطر.

وأكد أحمد شقيق "أبو تريكة"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، وصول والدته السيدة فاطمة حسين إلى شقيقه في العاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد ألغت سفر السيدة فاطمة حسين، 73 عاماً والدة محمد أبوتريكة لاعب المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق إلى الأردن، في يناير من العام الماضي.

واستقلت والدة أبو تريكة طائرة الخطوط الأردنية الرحلة 504 المتجهة إلى عمان، تمهيدا لسفرها بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة لزيارة ابنها اللاعب الدولي المتواجد والمقيم هناك.

فيما رفض قائد طائرة الخطوط الأردنية سفرها، لسوء حالتها الصحية، وطالب بوجود مرافق معها على الرحلة، إلا أنها لم تتمكن من إحضار مرافق مما اضطره إلى إلغاء سفرها.

وتبين أن والدة أبو تريكة كانت في طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها هناك.

يذكر أن اللاعب الدولي السابق للمنتخب المصري قد أدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات المصرية لثبوت تورط شركته في تمويل جماعة الإخوان.