  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:34 م
بحث متقدم
فيديو.. ضياء رشوان: "السيسي" هو من يخسر الآن

رسميًا.. ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

مجزرة نيوزيلندا

مصرع مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

الكلمات المكتوبة على سلاح إرهابي نيوزيلندا

ننشر معاني الكلمات المكتوبة على سلاح إرهابي نيوزيلندا

أبو تريكة

انفراد.. تطورات جديدة بشأن سفر والدة "أبوتريكة" لقطر

مذبحة نيوزيلندا ‎

كان يحلم بقتل «أردوغان».. ماذا تعرف عن منفذ مجزرة نيوزيلندا؟

الاخوان المسلمين

مقترح.. تأسيس تنظيم شعبي يواجه الإخوان

السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح

بالصور.. السيطرة على حريق قطار دون خسائر في الأرواح

مجزرة نيوزيلندا

بعد وفاة "سعودي".. ارتفاع ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 50 شهيدًا

كأس العالم للأندية

رسميًا.. زيادة فرق كأس العالم للأندية لـ24 فريقًا

هجوم نيوزيلاندا

3 مصريين في قائمة المفقودين في هجوم نيوزيلندا

انفراد.. تطورات جديدة بشأن سفر والدة "أبوتريكة" لقطر

آخر الأخبار

أبو تريكة
أبو تريكة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"مميش" يكشف مفاجأة جديدة عن "المنطقة الاقتصادية"

#

المغرب يؤكد رسميًا استدعاء سفيريه من السعودية والإمارات

#

مفاجأة غير متوقعة بحادثة "طفل البلكونة" يكشفها الجيران

#

منع كبار رجال الدولة من السفر بدون إذن الرئيس

كشفت مصادر مطلعة سفر والدة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، إلى دولة قطر.

وأكد أحمد شقيق "أبو تريكة"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، وصول والدته السيدة فاطمة حسين إلى شقيقه في العاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد ألغت سفر السيدة فاطمة حسين، 73 عاماً والدة محمد أبوتريكة لاعب المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق إلى الأردن، في يناير من العام الماضي.

واستقلت والدة أبو تريكة طائرة الخطوط الأردنية الرحلة 504 المتجهة إلى عمان، تمهيدا لسفرها بعد ذلك إلى العاصمة القطرية الدوحة لزيارة ابنها اللاعب الدولي المتواجد والمقيم هناك.

فيما رفض قائد طائرة الخطوط الأردنية سفرها، لسوء حالتها الصحية، وطالب بوجود مرافق معها على الرحلة، إلا أنها لم تتمكن من إحضار مرافق مما اضطره إلى إلغاء سفرها.

وتبين أن والدة أبو تريكة كانت في طريقها إلى الدوحة لاستكمال علاجها هناك.

يذكر أن اللاعب الدولي السابق للمنتخب المصري قد أدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات المصرية لثبوت تورط شركته في تمويل جماعة الإخوان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» " ماعت" تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا الأمر الخطير
» مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية
» وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"
» الأهلي يرتدي «الزي التقليدي» أمام الساورة الجزائري
» "صيدلي" يقود تشكيلًا لـ"غش الامتحانات".. ماذا يفعلون؟
» أندية أوروبية تهدد بمقاطعة نسخة جديدة لكأس العالم للأندية
» الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 8 مسؤولين روس
» "الطيب" عن حادث نيوزيلندا: كفوا عن أكذوبة "الإرهاب الإسلامي"
» رسميًا.. هبوط 4 أندية إلى القسم الثالث
» يونس مخيون: لا ننتظر أي تحرك دولي وأممي بعد أحداث نيوزيلندا
» الكاف: التاريخ يدعم الأهلي ضد شبيبة الساورة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية